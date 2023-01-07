İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır'da bir çiftlikte 40 bin litre kaçak yakıt ele geçirildi

Diyarbakır’da bir şahsa ait çiftlikte yapılan aramada 40 bin litre kaçak yakıt ele geçirildi.

Diyarbakır'da bir şahsa ait çiftlikte yapılan aramada 40 bin litre kaçak yakıt ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.


Alınan bilgilere göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan titiz çalışmalar neticesinde Alangör Mahallesi'nde şüpheli M.K.A'ya ait çiftlikte yapılan aramada 3 adet yakıt tankı içerisinde 40 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak, ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, yakalanan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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