İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır'da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diyarbakır’ın Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, 106 bin nüfuslu ilçede uzun bir aradan sonra günlük korona virüs vaka sayısının sıfırlandığını söyledi.

Diyarbakır'ın Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, 106 bin nüfuslu ilçede uzun bir aradan sonra günlük korona virüs vaka sayısının sıfırlandığını söyledi.


Diyarbakır'da 106 bin nüfuslu merkez Sur ilçesinde günlük korona virüs pozitif vaka sayısı sıfırlanırken, müjdeli haberi İlçe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi duyurdu. Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uzun bir aradan sonra korona virüs günlük pozitif vaka sayısında Sur ilçesi için sıfır rakamına ulaştık. Çok şükür. Emeği geçen filyasyon ekiplerine, İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına, jandarma, emniyet, zabıta, muhtar, imam ve öğretmenlerimiz ile vatandaşlarımıza teşekkürler" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.