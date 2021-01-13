Diyarbakır'da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diyarbakır'ın Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, 106 bin nüfuslu ilçede uzun bir aradan sonra günlük korona virüs vaka sayısının sıfırlandığını söyledi.

Diyarbakır'da 106 bin nüfuslu merkez Sur ilçesinde günlük korona virüs pozitif vaka sayısı sıfırlanırken, müjdeli haberi İlçe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi duyurdu. Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uzun bir aradan sonra korona virüs günlük pozitif vaka sayısında Sur ilçesi için sıfır rakamına ulaştık. Çok şükür. Emeği geçen filyasyon ekiplerine, İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına, jandarma, emniyet, zabıta, muhtar, imam ve öğretmenlerimiz ile vatandaşlarımıza teşekkürler" dedi.