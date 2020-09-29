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Diyarbakır'da bir inşaatta erkek cesedi bulundu

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, inşaat halindeki bir binada erkek cesedi bulundu.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, inşaat halindeki bir binada erkek cesedi bulundu.


Edinilen bilgilere göre, Yüksek Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binanın önünde oynayan çocuklar, hareketsiz halde yatan bir kişiyi gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede şahsın öldüğü belirlendi. Cesedin 18 yaşındaki İmam Kılıç'a ait olduğu öğrenilirken, gencin cansız bedeni otopsi işlemleri için hastaneye kaldırıldı.


Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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