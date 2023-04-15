Diyarbakır'da bir kısmı çöken binanın yıkımı tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da ağır hasar gören ve geçtiğimiz haftalarda bir kısmı kendiliğinden çöken binanın kontrollü yıkımı tamamlandı.

Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde 5 Nisan tarihinde bir kısmı kendiliğinden çöken ağır hasarlı Diyargap Kooperatifi binasının kontrollü yıkımı tamamlandı. Bir kısmı kendiliğinden çöken binadaki daire sakinleri eşyalarını daha önce tahliye ettiği için eşya kaybının söz konusu olmadığı öğrenildi. Yıkımı tamamlanan binanın moloz kaldırma işlemleri arazöz, kepçe ve kamyonlar ile devam ediyor.

Huzurevleri Mahallesi esnaflarından Ali Dönmez, dükkanlarının çevresinde hasarlı binaların olması hasebiyle tedirgin olduklarını dile getirerek, “Bir kısmı kendiliğinden yıkılan binanın arka tarafında dükkanımız bulunmakta. Çevremizde 5 bina ağır hasarlı olduğu için dükkanımızın yolunu korkudan rahatlıkla kullanamıyoruz. Yıkımı tamamlanan bina bir hafta önce kendiliğinden çökmüştü. Binanın kendiliğinden çökmesi akşam saatlerinde olmasaydı belki bina kenarından insanlar geçiyor olabilirdi. Acil yıkılacak veya ağır hasarlı binaların yıkım çalışmalarının daha da hızlanmasını istiyoruz” dedi.