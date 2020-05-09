Diyarbakır'da bir köy karantina altına alındı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Filizören köyü korona virüs nedeniyle karantina altına alındı.

Köyde 4 kişinin testinin pozitif çıkmasının ardından virüsün yayılmaması için köyün karantinaya alındığı belirtildi. Karantiyana alınarak giriş ve çıkışların yasaklandığı köy girişinde jandarma ekipleri tarafından nöbet tutulurken, araçların çıkıp girmemesi için kamyonlarla getirilen toprakla köy yolu ulaşıma kapatıldı.