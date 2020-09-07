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Diyarbakır'da bir köy karantinaya alındı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı 250 nüfuslu bir köy, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı 250 nüfuslu bir köy, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.


Çınar'a bağlı 250 nüfuslu Köksalan köyünde 17 kişide korona virüs tespit edildi. Köy, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınırken, giriş çıkışlara da kapatıldı. Filyasyon ekipleri köyde tarama başlatırken,vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından karşılanacağı öğrenildi.

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