Diyarbakır'da bir lokanta 450 aileye yemek dağıttı

Diyarbakır'da faaliyet yürüten bir lokanta, Ramazan ayı dolayısıyla hazırlattığı yemekleri maddi durumu düşük 450 aileye dağıttı.

Diyarbakır'da bulunan şubeleri ile vatandaşlara hizmet veren Umut Ciğercisi Kayapınar şubesi, Ramazan ayında maddi durumu düşük aileleri unutmadı. Lokanta, yaptırdığı yemekleri Derman Baba lakabıyla bilinen Yılmaz Acu aracılığıyla 450 aileye dağıtarak örnek bir davranış sergiledi. Umut Ciğercisi Kayapınar şubesi işletmecisi Mahmut Yıldız, Ramazan ayı nedeni ile herhangi bir geliri olmayan ailelere yemek dağıttıklarını söyledi. Yıldız, “Yıllardır ekonomik durumu elverişli olmayan ailelere yönelik yaptığı yardımlarla, kamuoyunda Derman Baba unvanıyla anılan Yılmaz Acu'yu arayarak, hazırladığımız lahmacunları belirlenen adreslere ulaştırmasını sağladık. Sağ olsun Derman Baba, hiç düşünmeden böyle bir hayır organizasyonuna seve seve yardımcı olacağını belirtti. Hazırlanan yemekler, Diyarbakır'ın çeşitli semtlerinde ikamet eden ailelere, iftardan önce dağıtıldı. Aldığımız dualar bizim için paha biçilemez bir hazine değeri taşıyor” dedi.

Yemeklerini alan vatandaşlar Yıldız ve Acu'ya teşekkür etti.