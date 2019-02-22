Diyarbakır'da bir markette hırsızlık

Diyarbakır'da sabahın erken saatlerinde bir markete giren hırsızlar, kasadaki paraları çalarak kayıplara karıştı.

Olay, Bağlar ilçesi Koşuyolu semtinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sabah 04.30 sularında bir market zincirinin şubesinin önüne gelen hırsızlar, önce darabanın kilidini ardından da camları patlatarak içeri girdi. Buradan direk kasaya yönelen zanlılar, kasanın içindeki paraları alarak kayıplara karıştı.

Sabah saatlerinde iş yerini açmak için dükkanın önüne gelen çalışanlar, marketin soyulduğunu fark etti. Durumun güvenlik güçlerine bildirilmesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri iş yeri içi ve dışarısında delil çalışması yaptı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.