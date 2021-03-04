Diyarbakır'da bir mezra, mutasyonlu virüs nedeni ile karantinaya alındı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Demirkuyu Mahallesi Darısever mezrası, 5 kişilik bir ailede mutasyonlu virüs tespit edilmesi nedeni karantinaya alını.

Darısever mezrasında yaşayan 5 kişilik bir aile, korona virüs şikayeti nedeni ile hastaneye başvurdu. Yapılan testlerin ardından ailenin mutasyonlu virüs taşıdığı belirlendi. Filyasyon ekiplerince 200 haneli mezrada yapılan çalışmada, 16 kişide korona virüs tespit edilmesinin ardından mezra karantinaya alındı.

Konu ile ilgili bilgi veren Silvan İlçe Sağlık Müdürü Mahmut Utangaç, "Demirkuyu Mahallesine bağlı Darısever mezrasında 5 kişilik ailede mutasyonlu virüs tespit edildi. Filyasyon ekiplerimiz tarafında yapılan taramalarda mezrada ikamet eden 200 kişinin testi alındı. Yapılan test sonucu 16 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Mezrada testi pozitif çıkan vatandaşların tedavileri evde devam ediyor. Kısıtlamalarda alınan yeni kararlar doğrultusunda, vatandaşlarımızın rehavete kapılmamaları lazım. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulsun" dedi.

Mezraya giriş çıkışlar kapatılırken, vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Gruplarınca giderileceği öğrenildi.