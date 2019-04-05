Diyarbakır'da bir okul koridorlarını da eğitim alanına çevirdi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Selahaddin Eyyubi İlkokulu koridorları eğitim alanına çevrildi. Koridorlara ‘uzay ve bilim' ile ‘İngilizce dil' sokağı oluşturan okul yönetimi, öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmelerini sağlıyor.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Selahaddin Eyyubi İlkokulu'nda 5 Ayaklı Sokak Projesi kapsamında okul koridorlarına ‘uzay ve bilim' ile ‘İngilizce dil' sokağı düzenleyerek öğrencilere görsel anlatımlı eğitime başladı. Okul içerisinde bulunan 5 koridoru görsel anlatımlı projeler hazırlayarak öğrencilerin her adımında öğrenmelerini sağlamaya çalışan okul yönetimi, öğretmenlerinin kendi tasarladığı projeleri ile 3 bin öğrenciyi ufkunu genişletmek, ilgilerini artırmak ve öğrenmeye açık hale getirmeyi amaçlıyor. 5 ayaklı projenin 2'sini tamamlayan okul yönetimi, kendi imkanlarıyla ‘uzay ve bilim' ile ‘İngilizce dil' sokaklarını öğrencilere sundu. Okul, matematik, botanik ve Türkiye sokağının kurulması için çalışmalarına devam ediyor.

“Öğrencilerin ufkunu genişletmeyi amaçladık”

Selahaddin Eyyubi İlkokulu Müdürü Ömer Atay, okulda 3 bin öğrenciye eğitim ve öğretim verdiklerini söyledi. Bu sokaklarla öğrencilerin ufkunu genişletmek, ilgilerini artırmak ve öğrenmeye açık hale getirmeyi amaçladıklarını kaydeden Atay, “Okulumuzda yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarla, öğrencilerimizin ufkunu genişletmek, ilgilerini artırmak ve öğrenmeye açık hale getirmeyi amaçladık. Yaptığımız çalışmaların eğitim içi ve eğitim dışında çevreden aldığı tepkiler, oldukça olumlu bu da bizi sevindiriyor ve kamçılıyor. Bu projemiz 5 sokağımızdan oluşuyor, 2'sini tamamladık. Bu sokağın 5'ini tamamlayabilmek için maddi imkanlarımızın olması gerekir. Biz de bunları kendi imkanlarımızla yapmakta olduğumuzdan, yavaş yavaş imkanımız oldukça yapmaktayız. Eğer ki maddi imkanlarımız daha güçlü olursa daha kısa zamanda daha büyük işler yapacağımıza inanıyorum” dedi.

Okul koridorları da öğrenme alanı oldu

Görsel ağırlıklı tasarımlarla hazırlanan 2 sokağın çocuklar tarafından ilgi gördüğünü belirten Selahaddin Eyyubi İlkokulu Müdür Yardımcısı Remzi Tekin, sokak projesinin öğrencilerin ilgisini arttırarak onlara çok şey öğrettiğini söyledi. Tekin, “Okulumuzda 5 Ayaklı Sokak Projesi geliştirdik. Bu projenin ilk ayağı ‘uzay ve bilim' ile ‘İngilizce dil' sokağı yaptık. Matematik, botanik ve Türkiye sokağını yapmak için de çalışmalarımız devam ediyor. Bu sokaklardan ilki olan uzay ve bilim sokağında özellikle uzay ve evren hakkında çocuklara görsel ağırlıklı temalarla öğretmeyi amaçladık. Okulumuz ilkokul olması hasebiyle daha çok 6-11 yaş arası çocuklara eğitim ve öğretim hizmeti vermekte. Çocuklarımızın görsel hafızası çok gelişkin olduğu için güneş sistemini tasarladık. Bu sokaklar özellikle öğrencilerimiz tarafından oldukça ilgi gördü ve bu sokaklarımız çocuklara oldukça çok şey öğretti” diye konuştu.

3. sınıf öğrencisi Asya Karakaş ise, uzay sokağının çok güzel olduğunu ve burada çok güzel şeyler öğrendiklerini dile getirerek projenin öğrenciler için yararlı olacağını söyledi.

4. sınıf öğrencisi Süleyman Tekin de, İngilizce sokağında sayıları, meslekler, meyveleri ve giysilerin adını öğrendiğini kaydetti.