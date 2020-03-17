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Diyarbakır'da bir terörist yakalandı

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütünün verdiği talimatlar doğrultusunda hareket ederek teröristlere finansman sağlayan ve hakkında ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan terörist yakalandı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütünün verdiği talimatlar doğrultusunda hareket ederek teröristlere finansman sağlayan ve hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan terörist yakalandı.


Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Dicle ilçesi kırsalında faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütünün verdiği talimatlar doğrultusunda hareket ederek teröristlere finansman sağlayan ve hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. isimli şahsın yakalanmasına yönelik Dicle'ye bağlı Yeşiltepe Mahallesinde belirlenen adreste operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan operasyonda, bahse konu M.B. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, çıkarıldığı adli makamlarca 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, işbirlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

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