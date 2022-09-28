İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Diyarbakır'da bir yıldır aranan hükümlü JASAT tarafından yakalandı

Diyarbakır’da “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma” suçundan hüküm yiyen firari zanlı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Diyarbakır'da “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma” suçundan hüküm yiyen firari zanlı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.


Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda; “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma” suçundan 14 yıl 8 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1 yıldır aranmakta olan Y.N. isimli şüpheli, Kayapınar ilçesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.