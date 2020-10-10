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Diyarbakır'da bisikletlilerin çilesi bitmiyor

Diyarbakır’da korona virüs vaka sayısının yükselmesiyle birlikte bisiklet kullanımı arttı.

Diyarbakır'da korona virüs vaka sayısının yükselmesiyle birlikte bisiklet kullanımı arttı. Bisiklet yollarını işgal eden magandalar, kullanıcıları çileden çıkardı. Bisiklet yollarına yapılan park, kazaya ve bisiklet sürüş isteğine engel oldu.


Diyarbakır'da korona virüs vaka sayısı artınca vatandaşlar bisiklet ile yolculuk yapmaya başladı. Bisiklet yolları magandalarının araçlar tarafından işgal edilmesi ise bisiklet sürücülerine zor anlar yaşatıyor. Kazaya sebebiyet veren bu yolculukta bisiklet kullanma heveslerini kaybederek birçok bisikletli tura çıkmaktan vazgeçti. Sosyal medyada her gün paylaşılan fotoğraflar tepkiye neden olurken herhangi bir önlem ve kurala uyanın olmadığı görüldü. Kayapınar ilçesi 75 metrelik yol üzerinde bir bisikletli genç yol boyunca çektiği fotoğrafları paylaşarak vatandaşların duyarlılık sağlamasını istedi. Araçların park etmesiyle kapatılan bisiklet yolları bisiklet kullanıcılarını bezdirdi. Bisiklet kullanıcılara bu durumun bir an evvel son bulmasını talep etti.

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