Diyarbakır'da bölge seçim güvenliği masaya yatırıldı

Diyarbakır'da, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 12 ilin valisi ile kolluk kuvvetlerinin amir ve komutanlarının katılımıyla seçim güvenliği masaya yatırıldı. 14 Mayıs seçimlerinde, 601 bin 251 güvenlik personelinin görev alacağı açıklandı.

Diyarbakır'da, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Ferdi Korkmaz, İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ahmet Kavukçu'nun katılımıyla Vali Ali İhsan Su'nun ev sahipliğinde, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimlerinde vatandaşların özgür iradelerini sandığa yansıtması için güvenlik konusu masaya yatırıldı.

“Ramazan ayına denk gelmesiyle iftar ve savur güvenliği de alınacak”

Seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde yapılmasını, güvenlik önlemlerini gözden geçirmek, risk değerlendirmeleri çerçevesinde alınacak güvenlik tedbirlerini planlamak üzere düzenlenen Bölge Güvenlik Toplantısı olduğunu belirten Ersoy, seçimin Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle sahur ve iftar programlarının güvenliğinin de alınacağını kaydetti.

Seçimin halkın seçimi olduğunu ifade eden Ersoy, "İşin siyasi anlamı, sonuçları, bakanlık olarak bizim görev ve ilgi alanımızın dışındadır. Bizim görevimiz, vatandaşımızın özgür iradesini sağlıklı bir şekilde, herhangi bir aksiliğe veya güvenlik zafiyetine meydan vermeden sandığa yansıtabileceği ortamı temin etmektir. Bu itibarla, bilgimiz ve tecrübemiz ne seviyede olursa olsun, tedbiri elden bırakmamak gerektiği düşüncesiyle bu toplantıları düzenlemiş bulunuyoruz" dedi.

“3 nokta ele alınacak”

Bakanlık olarak seçim güvenliğini üç noktada ele aldıklarını aktaran Ersoy, şöyle konuştu:

"Birincisi, kampanya ve propaganda döneminin güvenliği, ikincisi oy verme seçim günü güvenliği ve üçüncü kısım ise seçim günü akşamı oy sayımının güvenliği, sonuçların, listelerin, bütün evrak ve oy pusulalarının ilgili yerlere sağlıklı ve seçim hukukuna uygun bir şekilde iletilmesidir. Oy verme günü öncesi tedbirlerimiz, miting alanları, toplanma alanları, stant çalışmaları, broşür dağıtımı ve bu seçim döneminin Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle iftar ve sahur programlarını kapsayacaktır."

Ayrıca, dijital ortamdaki güvenliği de tesis etmek maksadıyla, özellikle sosyal medyada terör örgütü propagandası veya başka türlü provokasyonların ortaya getirilmesini ve dijital seçim çalışmalarını engellemeye yönelik siber suçların takibini yapmak maksadıyla, ilgili birimlerin görevleri başında olacağını kaydeden Ersoy, "Elbette ki burada dikkat edeceğimiz en önemli konu, güvenlik gerekçesiyle ifade özgürlüğünün önüne geçmemektir. Bu kadar önemli bir seçimde esas olan özgürlüğü temin etmektir. Güvenlik, özgür bir ifade ve tercih ortamını sağlamak için vardır. Bu itibarla bizim temel sorumluluğumuz; birilerinin başkalarının özgürlük alanına müdahil olamayacağı, tercihlerin özgürce yapılabileceği güvenli bir ortamı tesis etmektir" diye konuştu.

"Kampanya döneminde basına açık ve kapalı toplantılarda güvenlik tedbirlerini alırken, bir üçüncü göz kullanacağız" diyen Ersoy, "Alınan tedbirleri dışarıdan izleyecek, kontrol edecek birimler oluşturacağız. Ayrıca seçim kampanyalarında 18 yaşından küçüklerin seçim broşürü, seçim materyali, afiş vs. dağıtmasına izin vermeyeceğiz. Seçim sürecinde kolluk birimlerimizde görevli bütün personelin izinleri zorunlu haller dışında kaldırılacaktır" şeklinde konuştu.

"601 bin 251 güvenlik güçleri görev alacak"

Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Seçim günü emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, güvenlik korucularımız ve geçici güvenlik korucularımızla toplam 601 bin 251 personelimiz görevi başında olacaktır. Bunun yanı sıra güvenlik tedbirlerine yardımcı olmak amacıyla helikopter, İHA/İKU, uçak, dron gibi bütün hava unsurlarımız, gemi ve botlarımız, muhabere araçlarımız ve TOMA'larımız da göreve hazır olacaklardır."

Toplantıya; Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Hakkari valileri, emniyet müdürleri ve il jandarma komutanları katıldı.