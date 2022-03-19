Diyarbakır'da bölgesel dev tatbikat için hazırlıklar tamamlandı

Tatbikatın 25 Mart tarihinde başlayıp, 26 Mart akşamı tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

Diyarbakır tatbikatına 11 AFAD birlik müdürlüğü, Diyarbakır AFAD müdürlüğü sorumluluk bölgesinde bulunan 9 AFAD il müdürlüğü, yerel düzey destek çözüm ortakları olan kamu ve sivil ekipler ile kentsel arama ve kurtarma alanında akredite edilmiş ekiplerin katılımı ile gerçekleştirileceği belirtildi. Tatbikatta; toplanma, intikal, konuşlanma ile ekiplerin kendi kendine yeterliliklerinin test edilmesi planlanmış, ayrıca arama ve kurtarma çalışma alanları oluşturularak müdahale kapasitesinin artırılmasının amaçlandığı kaydedildi.

Tatbikatta arama kurtarma başlığı altında 4 senaryo planlaması yaptıklarını aktaran Diyarbakır AFAD İl Müdürü İlamı Çakmak; "1. senaryo kentsel arama kurtarma, il merkezinde 5 adet bina yıkılması sonucu enkaz altında kalan vatandaşların çıkarılması. 2. senaryo suda arama kurtarma, Dicle ilçesinde bulunan Kralkızı barajının kapaklarından birinin kopması sonucu, suya kapılan vatandaşlara yönelik su altı ve su üstü arama kurtarma çalışmaları. 3. doğada arama kurtarma, nehir sularının yükselmesi sonucu kayalıklarda mahsur kalan vatandaşlarımıza yönelik kurtarma çalışmaları, 4. senaryo KBRN vakalarında kurtarma, organize sanayi bölgesinde oluşan kimyasal sızıntıya maruz kalan vatandaşlara ve kirlenen bölgeye yönelik müdahale ile bölgeye lojistik destek sağlamaya çalışan kurum araçlarının oluşturduğu yoğun trafik nedeni ile kaza yapan kimyasal yüklü bir araca yönelik yangın ve kimyasal numune alınması çalışmaları yer alacak" dedi.

Diyarbakır Arama Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Karaaslan ise 2022'nin Afet Tatbikat Yılı ilan edildiğini belirterek "Çeşitli illerden gelecek olup Diyarbakır'da konumlandırılan AFAD, UMKE, ANDA, itafiye ve 112 acil sağlık ekipleri tatbikat ile ilgili burada gerekli son çalışmalarımıza devam ediyoruz, Gerçekleşecek olan dev tatbikata aynı zamanda diğer illerden de ekiplerin katılımı birlikte gerçekleştireceğimiz çalışmalarımız AFAD koordinasyonunda tüm ekiplerin katılımı ile devam ediyor" diye konuştu.