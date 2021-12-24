Diyarbakır'da borsa ve odalara KVKK eğitimi verildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) işbirliğinde, Diyarbakır'da borsa ve odalara eğitim verildi.

Ticaret Borsası (DTB),Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Diyarbakır Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (DSMMMO) ev sahipliğinde Oda ve Borsa üyeleri, Diyarbakır iş camiası, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlere Kişisel Verileri Korunması kanunu hakkında bilgilendirme eğitimi verildi. Ticaret Borsası Konferans Salonunda verilen eğitime, DTB Meclis Başkanı Ahmet Ay, Diyarbakır Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Mustafa Vural, Diyarbakır Ticaret Borsası İle Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Serbest Muhasebeciler ve mali müşavirler katıldı.

Toplantıda konuşan DTB Meclis Başkanı Ahmet Ay Kişisel verinin Anayasa Mahkemesi tarafından bir kişiye ilişkin bütün bilgileri ifade ettiğini belirterek, kişisel veri adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bireyin sadece kimliğini ortaya koyan bilgiler değil; telefon numarası, plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, görüntü ve ses kayıtları, e-posta adresi, tercihler, aile bilgileri, sağlık bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler olduğunu söyledi. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılması gerekenlerin, gerçek ya da tüzel kişiler olarak kanunun getirmiş olduğu sorumluluklar ve Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS)'ne kayıt süreçleri hakkında uzmanların kendilerini bilgilendirdiğini ifade etti. Eğitimin Diyarbakır'da verilmesini sağlayan TOBB Başkanımız Mustafa Rıfat Hisarcıklıoğlu'na, KVKK Kuruluna ve uzman eğitmenlere teşekkürlerini iletti.

Eğitim, yapılan konuşmaların ardından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılması gereken mevzuat, kurum, kavramlar, ilkeler, işletme şartları aktarım, ilgili kişi hak, şikayet, veri güvenliği, ihlal, istisna ve kurul kararları konuları hakkında sunumlar yapıldıktan sonra soru cevap olarak gerçekleştirildi.