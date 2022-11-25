İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki erkek, eşinin evine çıkıp bıçakladı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde boşanma aşamasındaki şahıs, eşinin yaşadığı daireye çıkıp yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde boşanma aşamasındaki şahıs, eşinin yaşadığı daireye çıkıp yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.


Olay, Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilerde iddiaya göre; A.M., uzaklaştırma kararı olmasına rağmen boşanma aşamasındaki eşi G.M'nin ayrı yaşadığı daireye çıktı. İkili arasında yaşanan tartışma sonucu A.M., eşini yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.


112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Yaralı kadın tedavi altına alınmam üzere Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıp kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.