Diyarbakır'da Boşatlılar Derneği kuruldu

Diyarbakır'da sivil toplum kuruluşlarına bir yenisi daha eklendi. Diyarbakır'da faaliyete başlayan Boşatlılar Derneği'nin ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da kuruluş çağrısı ile birlikte geniş bir katılımla gerçekleştirilen toplantının ardından kurulan Boşatlılar Derneği'nin yönetim kurulu bir araya geldi. Toplantıda kısa vadede yapılabilecek çalışmalar değerlendirilirken, hizmet binasının etkin bir şekilde kullanılabilmesi için tadilat çalışmalarına başlanması kararı alındı. Silvanlıların yoğun ilgi gösterdiği Boşatlıalr Derneği iki haftalık kısa süre içerisinde yaklaşık 200 üye sayısına ulaştı. Silvan halkının derneğe olan ilgisinden son derece memnun kaldıklarını söyleyen Boşatlılar Derneği Başkanı Mehmet Bayka, her kesimden derneğe maddi ve manevi destek geldiğini belirterek katkı sunanlara teşekkür etti. Bayka, "İlçe halkımıza bir çağrıda bulunduk ve bu çağrı tüm kesimlerden yoğun ilgi gördü. Kuruluşumuzu gerçekleştirmeden önce ilçe halkımızla bir araya gelerek neler yapabileceğimizi tartıştık ve Boşatlılar Derneği'nin hayata geçirilmesi kararını aldık" dedi.

Yönetim kurulunun ilk toplantısında derneğin çalışmaları hakkında fikir alış verişinde bulunduklarını belirten Dernek Başkanı Mehmet Bayka, "Kuşkusuz bir sivil toplum örgütünün en temel amacı birlik ve beraberliği sağlayabilmesidir. Ayrıca örf, adet ve geleneklerimizin yaşatılabilmesi ve kuşaktan kuşağa aktarılabilmesi için de çalışma ve gayret içerisinde olacağız. Bunun için ilçemizin en yaşlıları ile bir araya gelerek tarihimizi kayıt altına almayı planlıyoruz. Toplumsal hafızanın aktarılması, toplum bilincinin oluşabilmesi adına katkı sağlayacaktır. Boşatlılar Derneği, ilçe halkının iyi günde ve kötü günde bir arada olabilmesi için en önemli araç haline gelecektir. Boşat köyümüze bağlı 24 köyü kapsayan çalışmalarımız yaklaşık 54 bin nüfusa kapsamaktadır. Buradaki amacımız bütün insanları kucaklamak ve bütün insanlara hizmet yapma amacındayız" diye konuştu.

Dernek binasının en kısa zaman da hizmete açılacağını belirten, Bayka, tadilat çalışmalarının devam ettiğini ve kısa sürede tamamlanacağını sözlerine ekledi.