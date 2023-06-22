Diyarbakır'da bu yıl 200 bin fıstık aşılanması hedefleniyor

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Başkan Vekili Ali İhsan Su, "2021 yılında 28 bin adet, 2022 yılında 100 bin adet inşallah bu yılda 200 bin adet fıstık aşılamasını gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Silvan ilçesi Alibey Mahallesi'nde Büyükşehir Kırsal İşler Daire Başkanlığı koordinesinde fıstık ağaçlarına göz aşısı yapılarak meyve kalitesi ve verimliliğini artırmak için fıstık ağaçlarına aşılama gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Su, bugün fıstık ile ilgili örnek bir çiftçinin bahçesinde aşılama çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi. 2021 yılında 28 bin adet, 2022 yılında 100 bin adet adet aşılama yapıldığını anımsatan Vali Su, "İnşallah bu yılda 200 bin adet fıstık aşılamasını gerçekleştirmiş olacağız. Böylelikle ilimizde önemli bir ürün olan fıstık üretiminin gelişmesi yönünde ciddi bir katkıyı sunmuş olacağız" dedi.

Vali Su'ya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, daire başkanları, kurum amirleri ve çiftçiler eşlik etti.