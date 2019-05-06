Diyarbakır'da bulunan kurt, şahin ve kerkenez, yaban hayatı merkezine yerleştirildi

Diyarbakır'da bulunan iki kurt yavrusu, bir şahin ve bir kerkenez, Yaban Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.

Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'ne, Ergani ilçesine bağlı bir köyde anne ve babası bulunmayan iki kurdun bulunduğu bilgisi verildi. Konu ile ilgili köye giden görevliler, iki kurt yavrusunu teslim aldı. Bununla birlikte diğer kırsal mahallelerden yaralı olarak bulunan bir şahin ve bir kerkenez, yavru kurtlarla birlikte tedavi edilerek yeniden doğaya salınmaları amacıyla Şanlıurfa Yaban Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.