Diyarbakır'da bulvar yeşillendirme çalışmaları devam ediyor

Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nı yeşillendiriyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Kayapınar ilçe sınırları içerisinde yer alan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nın daha estetik bir görünüme kavuşmasını sağlamak amacıyla yeşillendirme çalışması başlattı.

Kışın caddenin refüj ve kaldırımlarına çınar, İran çamı ve şeker akça ağaçları diken ekipler, bulvarın Diclekent Bulvarı ve Araştırma Hastanesi bağlantılarında yer alan kavşaklarını da diktiği, çalı ve mevsimlik çiçeklerle süsledi.

Toplam 16 dönüm çim serilmesinden önce ekipler, yaptıkları toprak takviyesi ve tesviyesiyle Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nı, ekime hazır hale getirerek refüj alanlarına çim serdi.