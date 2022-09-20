Diyarbakır'da Bursaspor alarmı

Bu hafta sonu Diyarbakır'da oynanacak Amedspor-Bursaspor maçı öncesinde kentte alarm verildi. İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından rakip takım taraftarlarının mücadeleye alınmaması kararlaştırıldı.

Diyarbakır İl Spor Güvenlik Kurulu, pazar günü Diyarbakır Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak Amedspor - Bursaspor karşılaşması öncesinde Bursalı taraftarların maça alınmamasını kararlaştırdı. Yoğun ilgi olması beklenen karşılaşmanın bilet satışlarına başlandı.

Amedspor yönetimi, önceki yıllarda yaşanan gerilimin bu maça yansımaması için taraftarlara uyarılarda bulundu. Bursa cephesinde de, “Geçmişte olanlar, geçmişte kaldı” mesajları geliyor.

Bilet fiyatları; kale arkası 20 TL, doğu maraton 30 TL ve batı kapalı tribün 50 TL olarak açıklandı.

Son 3 maçında 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak galibiyete hasret kalan Amedspor'da karşılaşmasının hazırlıkları ise devam ediyor. Teknik heyet, tüm planlarını mutlak galibiyet üzerine kurmuş durumda.