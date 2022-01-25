Diyarbakır'da bursluluk sınavına yoğun ilgi

Özel Radikal Eğitim Kurumları, 2021-2022 eğitim öğretim yılı için ‘Bursluluk Sınavı' gerçekleştirdi.

Özel Radikal Eğitim Kurumları tarafından, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen, ücretsiz Bursluluk Sınavına yoğun katılım sağlandı. 22-23 Cumartesi ve Pazar günleri yapılan sınavlarda veliler de öğrencilerini yalnız bırakmadı. Sınava katılan her öğrenciye müzik sistemi hediye edilirken, ilk 5'e girenlere yüzde 100, ilk 6-10 arası yüzde 75, 11-25 arası ise yüzde 50 burs imkanı kazandı. Yoğun ilgiden dolay teşekkür eden Özel Radikal Eğitim Kurumları yetkilileri eğitimde ilklerin öncüsü olmaya devam edeceklerini söyledi.