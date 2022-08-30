Diyarbakır'da büyük zaferin 100. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Diyarbakır'da, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun, 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü, helikopter ve halk oyunları gösterisiyle kutlandı.

Diyarbakır'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kutlamaları Yenişehir ilçesinde bulunan Anıt Park'ta düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bayraklar göndere çekildi. Ardından valilik konutunda Vali Ali İhsan Su ve 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Yıldırım, davetlilerle bayramlaştı.

Bayramlaşmanın ardından valilik konutu önünde şiirler okundu, halk oyunları gösterisi düzenlendi. Program, tören birliklerinin geçişi ve helikopter gösterisiyle son buldu.

Programa, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali İhsan Su'nun yanı sıra 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Yıldırım, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Oya Eronat, Ebubekir Bal, kaymakamlar, kurum ve daire amirleriyle vatandaşlar katıldı.