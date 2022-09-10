İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır'da cadde ortasında silahlı çatışma: 3 kişi yaralandı

Diyarbakır’da iki grup cadde ortasında pompalı tüfekle çatıştı.

Diyarbakır'da iki grup cadde ortasında pompalı tüfekle çatıştı. Olayda 3 kişi yaralandı.


Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, komşu olan esnaf arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle cadde ortasında taraflar birbirlerine pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, güvenlik güçleri kaçan şahısların yakalanması için soruşturma başlattı.

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