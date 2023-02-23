Diyarbakır'da çadır kent dezenfekte edildi

Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen vatandaşları olası salgın hastalıklara karşı korumak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ilaçlama ekipleri, Silvan Yolu üzerinde bulunan çadır kentte dezenfeksiyon ve biyosidal ilaçlama çalışması yürütüyor.

Ekipler, çadır kentlerde ve barınma alanlarında hijyenin korunması amacıyla dezenfeksiyon ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını düzenli olarak yapmaya devam edecek.