Diyarbakır'da çadırlar tek noktaya toplandı

Diyarbakır'da şehrin 8 noktasına kurulan 900 geçici çadır Silvan yolu üzerinde bulunan çadır kente toplandı.

Kahramanmaraş merkezli depremin 13. gününde yaraların sarılmaya devam ettiği Diyarbakır'da enkazlarda arama ve kurtarma çalışması sonlandırıldı. Evlerinde ağır hasar olan depremzedeler için kurulan şehrin 9 noktasında geçici kurulan 900 çadır Silvan yolu üzerinde kurulan ve 2 bin 200 kişilik çadırın kurulu olduğu alana toplandı. Kurulumunu yapan güvenlik güçleri geçici çadır kentlerinde toplama işlemlerine başladı.