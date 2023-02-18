İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Diyarbakır'da çadırlar tek noktaya toplandı

Diyarbakır’da şehrin 8 noktasına kurulan 900 geçici çadır Silvan yolu üzerinde bulunan çadır kente toplandı.

Diyarbakır'da şehrin 8 noktasına kurulan 900 geçici çadır Silvan yolu üzerinde bulunan çadır kente toplandı.


Kahramanmaraş merkezli depremin 13. gününde yaraların sarılmaya devam ettiği Diyarbakır'da enkazlarda arama ve kurtarma çalışması sonlandırıldı. Evlerinde ağır hasar olan depremzedeler için kurulan şehrin 9 noktasında geçici kurulan 900 çadır Silvan yolu üzerinde kurulan ve 2 bin 200 kişilik çadırın kurulu olduğu alana toplandı. Kurulumunu yapan güvenlik güçleri geçici çadır kentlerinde toplama işlemlerine başladı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.