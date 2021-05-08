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Diyarbakır'da çalıların arasında 201 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda çalıların arasına gizlenmiş vaziyette 201 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda çalıların arasına gizlenmiş vaziyette 201 kilogram esrar ele geçirildi.


Jandarma Genel Komutanlığı resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice kırsalında gerçekleştirilen narko-terörizmle mücadele operasyonu kapsamında arazide çalıların arasına gizlenmiş vaziyette toplam 201 kilogram toz esrar ele geçirildiği bildirildi.

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