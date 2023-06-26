Diyarbakır'da çarşı pazarda bayram hareketliliği

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Diyarbakır'da alışveriş hareketliliği yaşanıyor. 9 günlük bayram tatilinin devam etmesiyle vatandaşlar, kentin farklı noktalarında yoğunluk oluşturdu.

28 Haziran tarihinde başlayacak Kurban Bayramı dolayısıyla tarihi Sur ilçesinde vatandaşlar, alışveriş için akın etti. Eksikliklerini gidermek isteyen vatandaşların çarşı-pazarlardaki kalabalığı dikkat çekerken, esnaf ise işlerinin artmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Özellikle giyim ve kuruyemiş sektörü bayram alışverişinden olumlu etkilenirken, şekerlemecilerde de yoğunluk oluştu.

Yaklaşık 10 yıldır kuruyemiş sektöründe çalıştığını belirten Tayfur Birtane, yaşanan depremlerden dolayı iki bayramdır şekerleme ürünlerine zam yapmadıklarını belirtti.

Gece saatlerine kadar bayram yoğunluğunun devam ettiğini belirten Birtane, “Yaklaşık 10 yıldır bu sektördeyim. Böyle yoğunlukta bir bayram daha önce hiç görmedim. Çok şükür halkımız alışveriş yapabiliyor. Kurban Bayramı için 60 ton şeker getirmiştik, şuanda sadece 7 ton kaldı. Diyarbakır'ın kalbi olan Sur ilçesine bekliyoruz. Büyük bir yoğunluk mevcut. Gece saat 24.00'e kadar buralar tıklım tıklım oluyor. Halkımız 1 kilo değil, 5'er kilo şekerleme alıyor. Şekerlemelerin kilosu geçen sene neyse bu sene de aynı. 80 liradan bir kuruş zam yapmadık. Depremden dolayı halkımızın morali bozulmuştu. Biz de bir nebze de olsa halkımıza yardımcı olmak istedik” dedi.