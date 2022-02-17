Diyarbakır'da çekilen ‘Sabırsızlık Zamanı' Sofya Uluslararası Film Festivali Ana Yarışma'da

Oyuncu ve yönetmen Aydın Orak'ın yazıp yönettiği Sabırsızlık Zamanı filmi dünyanın en önemli film festivallerinden Sofya Uluslararası Film Festivali Uluslararası Yarışma'ya seçildi.

Bulgaristan'ın Sofya şehrinde gerçekleşecek festival 10-20 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenecek. Festivalde yarışan film, yönetmeni Aydın Orak ve ekibinin katılımıyla seyirci ile buluşacak. Sabırsızlık Zamanı, festivale katılan tek Türkiye yapımı film oldu. Dünya prömiyerini geçtiğimiz aylarda 37. Varşova Film Festivali'nde yapan ve önümüzdeki günlerde ise Glasgow Film Festivali'nde Birleşik Krallıktaki ilk gösterimini gerçekleştirecek olan film, Türkiye sinemasının dünyadaki görünürlüğüne katkı sunmaya devam ediyor. Filmin uluslararası dağıtımını İtalyan şirket İntramovies yaparken, Türkiye'de ise filmi Famelog Content temsil ediyor.

Oyuncu kadrosunda Mirza Zarg, Mirhat Zarg, İştar Gökseven, Pelin Batu, Feride Çetin, Ali Seçkiner Alıcı ve Rıza Sönmez'in yer aldığı film, Antalya Altın Portakal Film Festivali Film Forum Work in Progress Platformu'nun En İyi Film Ödülü ve Başka Sinema Dağıtım Ödülü olmak üzere iki ödülle ayrılmıştı. Yine Antakya Uluslararası Film Festivali'nde Seyirci Özel Ödülü ve En İyi Kadın Oyuncu Pelin Batu Ödülleri'ni almıştı. Daha önce Asasız Musa ve Yaşar Kemal Efsanesi filmlerini yöneten Aydın Orak'ın yeni filmi Sabırsızlık Zaman'ının 2022'de Türkiye'de vizyona girmesi bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteklediği film geçen yaz Diyarbakır'da çekilmişti.

Diyarbakır'da geçen filmin konusu

Filmin konusu Sabırsızlık Zamanı, Diyarbakır'ın yakıcı yaz sıcağı altında yoksul bir kenar mahallede yaşayan iki kardeşin mahallelerinin hemen yanındaki lüks sitenin duvarını aşıp havuzuna girme mücadelesidir. Havuz metaforu üzerinden sınıfsal bir çatışmanın baş gösterdiği olaylar örgüsü, önü alınamaz psikolojik ve sosyolojik bir hal alır.

Türkiye - Avustralya ortak yapımı olan filmin yapımcıları arasında Salih Süleymani, Feyzi Baran ve Serhat Dumlu gibi isimler yer alıyor.