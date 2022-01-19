Diyarbakır'da cenaze defni için 8,5 saatlik yol açma çalışması yapıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeni ile yardıma ihtiyacı olan vatandaşları yalnız bırakmadı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi, soğuk hava koşulları nedeni ile ulaşım sorunu yaşayan vatandaşların yardımına koştu. Dün akşam saatlerinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden vatandaşın ailesi, defin işlemi için cenazeyi Kulp'tan Cebeci mezrasına götürmek istedi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile zorluk yaşayan ailenin yardımına Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı ekipler koştu. Ekiplerin yoğun çabası sonucu cenaze 8,5 saatlik çalışma ile Cebeci mezrasına ulaştırıldı.

Vatandaşlar, meydana gelebilecek olumsuz durumları tüm ekipleriyle sahada olan Büyükşehir Belediyesinin Alo 153 hattına 7/24 bildirebilecek.