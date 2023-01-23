Diyarbakır'da çevre kirliliğine yol açan hurda araçlar çekildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, sanayi sitelerinde sahipleri tarafından terk edilmiş, çevre kirliliğine ve ulaşım aksamalarına neden olan hurda araçların kaldırılması için çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, yol kenarına terk edilmiş hurda niteliğindeki araçların kaldırılması için sahiplerini uyardı. Hurda araçların paslanma ve sağlık sorunlarına yol açacağını belirten zabıta ekipleri terk edilen araçların kaldırılması için tutanak tuttu. Zabıta ekiplerinin yaptığı daha önceki çalışmalarda uyarıları dikkate almayan 3 aracı, yediemin otoparkına çekildi.