Diyarbakır'da çiftçinin yüzü son yağışlarla güldü

Son yıllarda Diyarbakır'da kuraklık yaşanmasıyla birlikte ekili ürünlerden bekleneni alamayan çiftçiler, son günlerde yağan sağanak yağmur yağışlarıyla birlikte yüzler güldü.

Diyarbakır'da yıllık yağışların son senelere göre biraz daha az olduğu görülürken, 15 gün içerisinde şehre yaklaşık 400 milimetre bir yağış elde edildi. Bu yağışının uzun yıllar ortalamasının yakınında olduğunu belirten Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, kentin bu yıl için su ile ilgili herhangi bir sıkıntısı kalmadığına dikkat çekti.

Kentte ekimlerde herhangi bir sıkıntı olmadan mevsimi kapatacaklarını ifade eden Atalar, “Diyarbakır ilimizde bu yıl kuraklıkla ilgili bazı emareler ortaya çıkmaya başlamıştı. Yıllık yağışlarımız normal senelere göre biraz daha azdı. Fakat son 15 gün içerisinde yağan yağmurlarla Diyarbakır'da yaklaşık olarak 400 milimetreye yakın bir yağış elde ettik. Bu yağış uzun yıllar ortalamasının yakınında. Dolayısıyla bu yıl için su ile ilgili herhangi bir sıkıntımız kalmadı. Önümüzdeki nisan ayında yağacak yağmurların normal seviyede yağması bekleniyor. Bu seviye de gerçekleştirildiği takdirde Diyarbakır'da hububat, bakliyat ve kuru tarım alanlarında herhangi bir sıkıntı olmadan mevsimi kapatacağız inşallah” dedi.

Muhtemel bir kuraklığa karşı kentte kriz masasının kurulmasıyla birlikte tedbirlerin alındığını belirten Atalar, şunları kaydetti:

“Son yağışlardan önce Diyarbakır'da 3 barajda suyun eksik ve yetersiz olduğu bilgisi vardı. Bu bölgelerdeki çiftçilerimize alternatif bitkiler için bazı b planı çalışmaları başlatmıştık. Ama geri kalan noktalarda su ile ilgili sıkıntı ortadan kalktığı için yaptığımız projelerin bir kısmına gerek kalmadı. Alternatif olarak Karacadağ eteklerindeki göllerin de dolmasıyla, orada Karacadağ çeltiğiyle ilgili proje de geliştirdik. Oradaki çiftçilerimize de yüzde 75 hibe destekli tohum temin etmek suretiyle Karacadağ çeltiğini de yaygınlaştıracağız. Dolayısıyla Karacadağ çeltiğini de yaygınlaştıracağız. Dolayısıyla kuraklık olma ihtimaline karşı bazı tedbirleri almıştık. Ama yağışlarla beraber tehdidin büyük kısmı ortadan kalktı. Önümüzdeki günlerde yağacak yağmurlarla beraber inşallah herhangi bir sıkıntı olmadan sezonu kapatırız.”

“Bitkiler de canlandı”

Buğday, arpa ve mercimekte yağışlarla birlikte güzel gelişmelerin olduğuna değinen Atalar, “En son yağan yağmurlarla bitkiler kendini toparladı. Buğday, arpa ve mercimekte çok güzel gelişmeler var. Bunun yanı sıra yağışların en önemli etkilerinden bir tanesi de hayvancılığa. Meralarda ciddi anlamda ot gelişmeye başladı. Diyarbakır ve çevresindeki illerde mera hayvancılığı yaygın olarak yapılmaktadır. Buralarda yağış yetersiz olduğu zaman meralardaki ot miktarı azaldığında hayvancılığı ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Ama meralarda yağışların büyük etkisinin olmasıyla birlikte bitkiler canlandı” diye konuştu.

814 üreticiye 452 milyon TL destek

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak çiftçilere çeşitli desteklerde bulunduklarını ifade eden Atalar, şunları söyledi:

“Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bizler çiftçilerimizin üretmiş olduğu ürünlerle ilgili çeşitli desteklerimiz var. Mesela alan bazlı desteğimizde mazot ve gübre desteği gibi. Ekilen bütün arazilere alan bazlı desteğimiz bulunmakta. Bunların yanı sıra elde edilen ürünlerin pazarlanmasıyla ihtiyaç duyulan ürünlere daha fazla ekimini sağlamak amacıyla prim desteklerimiz var. Bugüne kadar Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve bizim Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde 814 üreticimize yaklaşık 452 milyon Türk Lirası destek sağlayarak tesisler kurdurduk ve faaliyetlerine devam ediyorlar.”