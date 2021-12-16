Diyarbakır'da çocuk hastalar için mesai sonrası poliklinik hizmeti

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde çocuk hastalarda görülen grip vakaları sonrası hastane yönetimi, çocuk hastalar için ek önlem aldı. Başhekim Doç. Dr. Muhammet Asena'nın talimatıyla Aralık ayından itibaren acil serviste poliklinik hizmeti verilmeye başlandı.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde çocuk hastalarda görülen grip vakaları sonrası hastane yönetimi çocuk hastaların mağdur olmaması ve tedavilerin hızlı bir şekilde yerine getirilmesi için akşam mesai saatleri sonrası acil serviste ek poliklinik hizmeti vermeye başladı.

Korona virüs tedbirlerinin gevşetilmesi sonrası maske mesafe kurallarına uyulmaması sonrası çocuklarda grip vakalarının arttığını belirten Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç Dr. Muhammet Asena, “Bilindiği üzere influenza yani grip virüsü yakın zamanda çocuk hastalarımızda bayağı önemli bir problem teşkil etti ve hastalarımız son 2 veya 3 yıldır korona virüsten dolayı maske mesafeye kuralları sonrası çoklu influenza yükünü daha önce görmedikleri için bizim bilinen bir hafta, iki hafta süren grip vakalarımız bir aya kadar uzadı ve bu da acillerimizde ciddi bir çocuk hasta yükü oluşturdu” dedi.

Çocuklar için ek önlem aldıklarını ifade eden Başhekim Asena, “Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak 1 Aralık 2021 itibariyle mesai sonrası çocuk polikliniklerimizi aktif hale getirdik ve çocuk uzmanlarımız acile destek amaçlı poliklinik hizmeti vermekte. Mesaiden hemen sonra saat 17.00'de başlayıp saat gece 22.00'ye kadar devam etmekte. Bu hizmetle çocuklarımızın sağlığı için tüm önlemleri alıyor, almaya da devam ediyoruz. Şimdiden tekrar sağlıklı günler dileriz” diye konuştu.

“40 personelimizle hizmet vermekteyiz"

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Sorumlu Başhekimi Uzman Dr. Berat Çolak, mevsim geçişlerinde özellikle çocuk acilinde başvuru sayısının artmakta olduğunu ifade etti. Dr. Çolak, “Bizler de bununla birlikte hastalarımızın mağdur olmaması için akşam polikliniğini hizmeti vermeye başladık. Özellikle acile başvuran hastalarımıza müdahale gerektirmeyen hastalarımıza akşam polikliniğini de uzman hekime yönlendirmekteyiz. Acil servisimizde 7'si hekim, 15'i hemşire ve diğer sağlık çalışanlarıyla birlikte toplam 40 personelimizle hizmet vermekteyiz” şeklinde konuştu.