Diyarbakır'da çocuklarının gözü önünde eşi ve akrabasını evinde öldüren şüpheli yakalandı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çocuklarının gözü önünde eşini eşarpla boğan, misafirliğe gelen akrabasını da bıçakla öldüren şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Kemaliye Mahallesi 1. Gülbaran Caddesi'nde Y.Ö., henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi S.Ö.'yü eşarpla, misafirliğe gelen erkek akrabası M.T.'yi de çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü.

Şüpheli Y.Ö., sabah saatlerinde iki çocuğunu akrabalarına teslim ettikten sonra Ergani Emniyeti Asayiş Büro ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.