Diyarbakır'da çok dilli turizm zabıtası ekibi hizmet vermeye devam ediyor

Tarihi Sur ilçesinde bulunan Hz Süleyman Cami ve çevresini ziyaret eden turistlere 6 dil bilen turizm zabıta ekibi eşlik ederek rehberlik görevi görüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan turizm zabıtası ekibi, tarihi Sur ilçesinde hizmet vermeye devam ediyor. Türkçe, Almanca, İngilizce, Rusça Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 6 dilde haftanın 7 günü hizmet veren ekipler, Hz. Süleyman Cami ve çevresini ziyaret edenlere tarihi ve kültürel yapısını anlatıyor. Turizm zabıta ekibi, pandemi dolayısıyla alınan tedbirlere ilişkin alanda sürekli denetimler gerçekleştirerek ziyaretçilerin maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları için uyarılarda bulunuyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, turizm zabıtası ekibini artırarak kentin farklı noktalarında yerli ve yabancı turistlere hizmet vermek için ise çalışmalarını sürdürüyor.

Yerli ve yabancı turistlere tarihi ve kültürel bilgiler veriliyor

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Denetim Şube Müdürü Abdülaziz Ari, Diyarbakır'ın tarihi değerlerini korumak ve tanıtmak amacıyla kurulan turizm zabıtası ekibinin, gelen yerli ve yabancı turistlerin hem güvenliklerini sağladığını hem de rehberlik hizmeti verdiğini belirtti. Ari, ekibin aynı zamanda Korona virüs tedbirlerini de en üst seviyede tutulması için sürekli uygulama yaptığını anlattı.

Turizm zabıta memuru Fatih Mehmet Turaç ise "Şehrimizin daha iyi tanıtılması için 6 dilde hizmet vermekteyiz. Bunlar, Türkçe, Almanca, İngilizce, Rusça Kürtçe ve Zazaca. Şehrimize gelen yerli ve yabancı turistlere tarihi ve kültürel bilgileri vermekteyiz. Bunun dışında zabıta görevlerimize devam etmekteyiz. Seyyar satıcıların ve dilencilerin vatandaşlarımızı rahatsız etmesini engellemekteyiz” dedi.

“Korona virüs tedbirleri için uygulamalar yapılıyor”

Gelen yabancı turistlere İngilizce rehberlik yapan turizm zabıta memuru Abdullah Karaman, Diyarbakır'ın ilk kurulduğu yer olan İçkale'de görev yaptıklarını ve gelen turistlere rehberlik ettiklerini söyledi. Karaman, 6 kişilik bir ekiple 6 dilde hem İçkale'de hem de tarihi Sur ilçesiyle ilgili gelen yerli ve yabancı turistlere yardımcı olduklarını, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel yapısı ile ilgili bilgiler verdiklerini belirterek, “Diyarbakır'da yaşanan huzur ortamı ile birlikte vatandaşlarımız tarihi yerleri görmeye geliyorlar. Biz onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gerek Diyarbakır ve diğer illerimizden gelen vatandaşlarımıza gerekse yurt dışından gelen turistlere yardımcı oluyoruz. Pandemi süreci ile birlikte rehberlik görevinin yanı sıra vatandaşların sağlığını korumak amacıyla alınan korona virüs tedbirlerine uyulması için çalışıyoruz. Gelen yabancı turistlerin kendilerine ekiplerimizin eşlik etmesinden oldukça memnun kaldıklarını ve verilen hizmeti çok beğeniyorlar" diye konuştu.