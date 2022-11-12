Diyarbakır'da "Çök-Kapan-Tutun" deprem tatbikatı yapıldı

Türkiye genelinde 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla saat 18.57'de düzenlenen "çök kapan tutun" tatbikatı Diyarbakır'da da gerçekleştirildi.

Türkiye geneli ilk kez uygulanan tatbikat çerçevesinde, saat 18.57'de tüm vatandaşların cep telefonlarına gönderilen "Hayati Uyarı Bildirimi" ile Türkçe ve İngilizce sesli uyarı yapıldı. Televizyonlar ve radyo kanallarından mesaj yayınlandı, vatandaşlar tatbikat sırasında önceden belirlenen sağlam ve güvenilir alanda "çök kapan tutun" hareketini yaptı. Diyarbakır'da Ceylan Karavil Park AVM'deki tatbikat öncesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Merkezi'nden yönetilen tatbikat için canlı yayın bağlantısına katılarak, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su ve AFAD il yöneticilerinden bilgi aldı. Saat 18.57'de deprem uyarısının yapılmasıyla hem AFAD merkezindeki hem de bağlantı yapılan illerdeki katılımcılar, çök kapan tutun hareketini yaptı. Bu arada tatbikat çerçevesinde AVM bahçesinde, afet yönetimine ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı stantlar ve araçlarda afet anında ve sonrasında yapılacaklara ilişkin bilgi paylaşıldı.

Tatbikata Vali Su yanı sıra, Vali Yardımcısı Abdullah Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Dicle Üniversitesi Rektörü Mehmet Karakoç, Kayapınar Kaymakamı Arif Karaman, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, bu tür tatbikatların bilinç geliştirici olduğunu vurguladı. Vali Su, “Tüm ülkemizde deprem tatbikatını yapmış olduk. Tüm vatandaşlarımızla beraber bizde bulunduğumuz AVM'de ve ilçelerimizin genelinde saat 18.57'de başladık. Tatbikatlar çok önemli özellikle afetlere hazırlık bakımından mutlaka tatbikatlarla vatandaşlarımızın bilincini artırmamız gerekiyor. Bugün yaptığımız çök, kapan, tutun tatbikatıyla ihtimal bir deprem anında ilk yapılması gereken şeyin tatbikatını hep birlikte gerçekleştirmiş olduk. İnanıyorum ki bu tatbikat vatandaşlarımızın farkındalığını ve bilinç seviyesini artırıyor inşallah bu tatbikatları yaparak artırmaya devam edeceğiz” dedi.