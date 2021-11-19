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Diyarbakır'da cuma namazı çıkışı silahlı saldırı: 1 yaralı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde cuma namazı çıkışı yolda yürüyen bir vatandaş, kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde cuma namazı çıkışı yolda yürüyen bir vatandaş, kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı.


Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Karanfil 7 Caddesi üzerinde bulunan Nur Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cuma namazı çıkışı bir vatandaş, tanımadığı bir saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırgan, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralı vatandaş, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaş tedavi altına alındı.


Polis ekipleri geniş çapta inceleme başlattı.

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