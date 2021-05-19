Diyarbakır'da Dağkapı, Tek Beden ile 7 ve 8 No'lu burçların restorasyon ihalesi yapıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin en önemli değerlerinden olan tarihi surların 3'üncü etap restorasyon ihalesini gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarihi surları gelecek nesillere taşımak amacıyla 'Surlarda Diriliş' adıyla başlattığı kapsamlı çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, kentin sembolü konumunda olan Dağkapı Meydanı'nda yer alan Dağkapı ve Tek Beden olarak bilinen 1, 2, 5 No'lu burçlar ile 7 ve 8 No'lu burçların restorasyonu için ihaleye çıktı. Büyükşehir Belediyesi, şeffaflık ilkesi gereği YouTube kanalından canlı şekilde yayınladığı ihaleye toplam 21 firma katıldı. Yasal mevzuat gereği teklif veren firmaların incelenmesinden sonra Haziran ayının ikinci haftasında ihale sürecinin tamamlanmasıyla kazanan firmayla sözleşme imzalanması bekleniyor.

Diyarbakır surları 1, 2, 5, 7 ve 8 No'lu burçlar ile ara sur duvarları restorasyon adıyla yapılan ihale sürecinin ardından başlayacak olan çalışmaların 2022'de tamamlanması bekleniyor.