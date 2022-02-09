İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır'da daha önce 19 hırsızlık olayına karışan şüpheli, polisin titiz çalışmasıyla yakalandı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 hırsızlık olayına karışan ve 19 hırsızlık eylemi olan şüpheliyi titiz çalışmalar sonucu yakaladı.


Merkez Bağlar ilçesinde 1 evde hırsızlık olayı, Yenişehir ilçesinde 4 iş yerinde hırsızlık olaylarının meydana gelmesiyle Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, yaptığı titiz çalışmalar sonucu hırsızlık olaylarında 3 adet televizyon, 2 adet bilgisayar ve 1 adet kameranın çalındığını belirledi.


Çalışmalar neticesinde şüpheli F.Ş.A, tespit edilirken, şüphelinin 19 hırsızlık olayına karıştığı ortaya çıktı. Ekipler, 4 Şubat günü tespit ettikleri şahsı yakaladı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak Cezaevi İnfaz Kurumuna teslim edildiği bildirildi.

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