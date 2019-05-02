Diyarbakır'da dayıbaşlarına eğitim

Ferrero Fındık Değerli Tarım tarafından Diyarbakır'da dayıbaşlarına yönelik eğitim verildi. Eğitime bölgeden katılan yaklaşık 60 dayıbaşı, tarım aracı belgesi aldı.

Ferrero Fındık Değerli Tarım, Diyarbakır'da bir otelin konferans salonunda dayıbaşlarına yönelik eğitim düzenledi. Yaklaşık 60 dayıbaşının katıldığı eğitim programında il sosyal konuları hakkında bilinç ve bilgi oluşturmak, tarım üretiminde kalitenin artması amacıyla bilgilendirme ve farkındalık çalışması yapıldı. Dayıbaşlarının işverene karşı haklarının da anlatıldığı programın ardından, dayıbaşlarına ‘Tarım Aracı Belgesi' verildi.

Eğitmen Ziraat Mühendisi Dilan Kurt, dayıbaşlarının kendi haklarını bilmesiyle ilgili çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Kurt, “Ferrero Fındık Değerli Tarım olarak Çalışma ve İşkur İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Sağlığı Müdürlüğü ile dayıbaşları için resmi tarım aracı belgesi edinmeleri ve il sosyal konuları hakkında bilinç ve bilgi oluşturmak için bu eğitimi organize ettik. Şanlıurfa ve Diyarbakır'da yapacağımız bu etkinlikler mevsimlik tarım işçiliği ve fındık üreticilerinin daha yüksek standartlarda çıkarmayı hedefliyoruz. Bu standartları da yaparken dikkat ettiğimiz konulardan bazıları, çocuk işçiliğinin önlenmesi, işçilerin çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirilmesi çevre ve sürdürülebilir konular hakkında bilinç oluşturma ve biz bu bilinci oluştururken destek sağlıyoruz. Yine aynı şekilde Karadeniz'de fındık tarımının olduğu her yerde sosyal ve zirai olarak oradaki bahçe sahiplerine üretim alanlarında zirai destek ve yine sürdürebilir bir tarım içinde sosyal olarak yine destek ve bilinç oluşturuyoruz. Bu organizasyonda toplam 60 kişiye tarım aracı belgesi verildi, bilinç oluşturuldu, bu şekilde ilerliyoruz. Biz normalde Karadeniz'in fındık üretiminin olduğu her yerdeyiz. Düzce'den başlayıp Trabzon'a kadar 5 ilde tarımla ilgilenen fındık üreticileriyle bilinç oluşturmayı hedefliyorduk. İlk defa Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Şanlıurfa ve Diyarbakır'da böyle bir tarım aracı belgesini vermek, böyle bir organizasyona kalmıştı. Toplam 60 tane dayıbaşına tarım aracı belgesi verildi. Bu şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Dayıbaşlarından gelen genel sorunlar olarak genelikle çoğu kendi hakkını bilmiyor. Ya da işte ulaşım olarak sıkıntı çekiyorlar. İşte sözleşmelerden haberdar değiller. Yavaş yavaş bu bilinç oluşturulacak, bu çocuk işçiliğinin öneminden çok çok bahsettik. Bu yine dayı başların tarafından çok önemsenen bir konu değil biz daha çok bu konuyu da düzeltmeyi amaçlıyoruz. Genel amaç aslında dayıbaşlarının kendi haklarını bilmesi tabi bununla birlikte şu demek olmuyor. Sadece dayıbaşlarının hakları yeniliyor diye bir şey yok, yine diğer tarafta fındık üreticilerinin de genel sorunları var. Karşılıklı ortak bir noktada sorunları yok edilmesini sadece bir köprü oluyoruz” dedi.

Programa katılan dayıbaşı Hasan Bulut ise, Mardin'den geldiğini, eğitimin kendilerine oldukça faydalı olduğunu kaydetti. Bulut, “Düzce'ye, Malatya'ya, Manisa'ya, mevsimlik tarım işçileri getiriyoruz. Tarım aracı belgesini almak için geldik. Memnun kaldık, güzel bir eğitim oldu. Belgemizi aldıktan sonra haklarımızı daha iyi savunacağımızı düşünüyorum. Artık haklarımızı öğrenmiş olduk ve işimizi daha iyi yapacağız" şeklinde konuştu.