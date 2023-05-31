Diyarbakır'da depremde 6-7 kolonu patlayan binanın yıkımına başlandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da 400 ağır hasarlı binanın yıkımı devam ediyor. 6-7 kolonu patlayan 9 katlı binanın yıkımı sırasında alt katından yükselen dumanlar paniğe sebep olurken, yangını çıkaran şüpheli yakalanarak karakola götürüldü.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Diyarbakır'da Valilik, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlık ve ilçe belediyeleri koordinasyonunda depremde çöken ve acil yıkım kararı verilen binaların yıkım ile hafriyat kaldırma çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar acil yıkım kararı verilen 57 binada çalışmalar tamamlanırken, ağır hasarlı yapıların yıkımı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına (YİKOB) devredildi. Merkez Kayapınar, Yenişehir, Bağlar ve Sur ilçelerindeki bin 277 ağır hasarlı binadan itiraz bulunmayan 400'ünün yıkılması için ihale yapıldı. Kalan 877 binanın yıkımı için de itiraz sürecinin ardından ihaleye çıkılacak. İhale işlemlerinin tamamlanmasının ardından toplam bin 277 ağır hasarlı binanın yıkım çalışmalarının 3 ayda tamamlanması planlanıyor.

Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 230. Sokak'ta depremde 6-7 kolonu patlayan 9 katlı bina için yıkım kararı çıkmasıyla sabah saatlerinde ekipler bariyerleri yerleştirip kontrollü yıkıma başladı. Çevrede toplanan vatandaşlar ise yıkımı cep telefonları ile kaydetti. Yıkım esnasında binanın altından çıkan dumanlar paniğe neden oldu. İddiaya göre bir şahıs, yıkımı yapılan binaya arka tarafından girip içeride bulunan bez parçalarını ateşe verdi. İtfaiye ekipleri tazyikli suyla yangına müdahale ederken, şüpheli polis tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

SMC Yıkım Hafriyat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çubuk, Diyarbakır'da ilk etapta yaklaşık 400 binanın yıkılacağını söyledi. Yıkımını yaptıkları binanın depremde kolonlarının patladığını belirten Çubuk, “Depremde hasar görmüş, yaklaşık 6-7 kolon altta patlamış. Bina arkaya doğru yamulmuş. Yıkımlar güvenli bir şekilde hızla devam ediyor. İlk etapta şu binayı yıkıyoruz. Geri kalan binaları da güvenli bir şekilde yıkacağız” dedi.

Binanın altında tekstil malzemeleri olduğunu ve bir vatandaşın arka taraftan girip onları yaktığını aktaran Çubuk, “İtfaiye geldi ve yangını söndürdü. Görünürde hiçbir sıkıntı yok. Şahıs yakalandı, karakolda ifadesi alınıyor. Diyarbakır'ımızda çok iyi bir çalışma var. Belediyemiz ve valilik çok güzel bir şekilde koordineli çalışıyoruz” diye konuştu.