İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır'da depremde zarar gören okul yıkıldı

Elazığ’da meydana gelen ve Diyarbakır’da da hissedilen depremde hasar gören Batı Karakoç Mahallesi’ndeki ilkokulun yıkımı gerçekleştirildi.

Elazığ'da meydana gelen ve Diyarbakır'da da hissedilen depremde hasar gören Batı Karakoç Mahallesi'ndeki ilkokulun yıkımı gerçekleştirildi.


Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Batı Karakoç Mahallesi'nde bulunan ilkokul, Elazığ'da meydana gelen deprem sırasında hasar görerek eğitim için riskli hale geldi. İlgili kurumların gerçekleştirdiği inceleme sonucunda binanın eğitim yapılamaz hale geldiği dile getirilerek bu durum Milli Eğitim Müdürlüğüne iletildi. Milli Eğitim Müdürlüğü de Bağlar Belediyesinden yıkım için destek talep etti. Riskli durum üzerine harekete geçen Bağlar Belediyesi, okul binası ve aynı bölgede bulunan öğretmen lojmanı için yıkım kararı aldı.


5 derslikten oluşan okulun ve lojmanın yıkımı gerçekleştirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.