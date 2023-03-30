Diyarbakır'da depremzedeler için ilk etapta bin 22 konutun çalışması başladı

Diyarbakır'da depremzedeler için konut çalışmaları hızlıca başladı. İlk etapta ihale süreci tamamlanan bin 22 konutun şantiyeleri kuruldu, iş makineleri kazmaya başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremin yıkıma uğrattığı Diyarbakır'da evi hasar gören depremzedeler için Karacadağ eteklerindeki Oğlaklı Mahallesi'nde hazineye ait 6 bin 200 dönümlük mera arazisi TOKİ'ye devredildi. Depremzede vatandaşlar için planlanan konutların çalışmaları başladı. Temel kazma işlemi başlayan ve ilk etapta ihalesi tamamlanan bin 22 konutun şantiyesi tamamlandı. İş makineleriyle aralıksız çalışmaların sürdüğü konut inşaatı, 61 bloktan oluşacak. Karacadağ eteklerinde bulunan bin 100 nüfuslu Oğlaklı Mahallesi'nde toplamda 27 bin konut inşa edilecek.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da depremden etkilenerek evleri hasar gören vatandaşlarla iftar yaptı. İftarda açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, "Diyarbakır'a yaklaşık 27 bin bağımsız konut, köy evi ve hayvanlar için de ahır ile diğer ihtiyaçları karşılayan yerler yapacağız. Bunların hepsinin planlaması yapıldı. İnşallah yakında da temeli atılacak. Evi yıkılan, ağır ve orta hasarlı olan vatandaşlarımızın her biri bu evlerden istifade etme imkanı olacaktır" ifadelerinde bulunmuştu.