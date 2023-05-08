Diyarbakır'da depremzedelere komisyonsuz ev bulma ve danışmanlık

İl temsilcisi Mehmet Çetin, “Depremden dolayı insanlarımızın evleri yıkıldı. Depremden mağdur olan vatandaşlarımıza da hiçbir komisyon almadan isterlerse daire de bulabiliriz” dedi.

Merkez Kayapınar ilçesinde açılan il temsilciliğinde 15 kişi istihdam olarak sağlanırken burada hem kentte yatırım konusunda güvenilir, sağlık tercihlerde bulundurmak, hem de deprem nedeniyle mağdur olan vatandaşlara komisyon almadan ev bulmaları hedeflenip destek olunmaya çalışılıyor.

Daha önce faaliyet gösterdiklerini, bir haftadır yeni yerlerinde hizmet verdiklerini belirten Mehmet Çetin, bugün ise yeni yerlerinin açılışını yaptıklarını söyledi.

Amaçlarının Diyarbakır halkına doğru yatırım yapmalarını sağlamak olduğunun altını çizen Çetin, “Yardımcı olacağız derken sadece satış amaçlı değil, insanlarımıza kapımız her zaman açık. Turyap gayrimenkul olarak kaliteli bir ekibimiz var. Her zaman gelip danışabilirler, fiyat alabilirler. Sadece satış olarak bakmıyoruz, hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Daire, arsa, iş yeri konusunda olsun fiyatlara hakimiz” dedi.

15 kişiye yakın uzman ekiplerinin olduğunu aktaran Çetin, “Depremden dolayı insanlarımızın evleri yıkıldı. Depremden mağdur olan vatandaşlarımıza da hiçbir komisyon almadan isterlerse daire de bulabiliriz. Yatırım konusunda da yardımcı oluruz. Kira konusunda hiçbir konuda komisyon almadan hizmet veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Açılışa çok sayıda davetli katıldı.