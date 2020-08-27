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Diyarbakır'da dere yatağında erkek cesedi bulundu

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde dere yatağında silahlı vurulmuş halde erkek cesedi bulundu.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dere yatağında silahlı vurulmuş halde erkek cesedi bulundu.



Lice ilçesi Bayırlı köyü Bilgin mezrası yakınlarında hayvanlarını otlatan bir çoban, dere yatağında hareketsiz duran bir kişiyi gördü. Çobanın haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Şahsın vücudunda kurşun izlerinin olduğu öğrenilirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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