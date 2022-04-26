Diyarbakır'da ders ve sanat bir arada

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Hantepe Eğitim Şehitleri İlkokulu'nda eTwinning projesi çerçevesinde dersler sanatla buluşturuldu.

Hantepe Eğitim Şehitleri ilkokulu eTwinning projesi dahilinde dersleri sanatla buluşturdu. Okul müdürü Zülfü Özkan, sınıf öğretmenleri Nejdet İpek ve Handan Şero ile ülke genelinde 10 okul ile ortak olarak dersleri sanatla buluşturuyor, eTwinning projesini uygulamaya geçirdiklerini söyledi. Dersler sanatla buluşuyor eTwinning projesiyle, Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi derslerinin kazanımlarını sanat formlarıyla harmanladıklarını aktaran Müdür Özkan, “Amacımız öğrencilerimize eğlenceli, estetik ve yaşantısal öğrenme ortamları hazırlamak ve bu yolla kalıcı öğrenme gerçekleştirmek. Aynı zamanda öğrencilerimizin sanat formlarını deneyimleyerek derslerle ilişkilendirmesi yoluyla daha aktif olacakları ve işbirliği içinde çalışacakları öğrenme süreçleri hazırladık” dedi.

Sanatın gücünden faydalanarak öğrencilerin öğrenmelerini daha keyifli hale getirmek de diğer bir amaçları olduğunu dile getiren Özkan, “Ayrıca öğrencilerimizin sanata karşı olumlu tutum kazanması ve estetik bakış açısı geliştirmelerini sağlamak da hedeflerimiz arasında. Projemiz disiplinler arası öğrenmenin de önünü açacak olup, 21'inci yüzyıl becerilerinin kazandırılmasında bizlere yardımcı olacak fikirler içermektedir” ifadelerinde bulundu.