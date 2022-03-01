Diyarbakır'da dev operasyonlara Erdemliler Hareketi'nden destek

Diyarbakır'da güvenlik güçleri tarafından son zamanlarda terör örgütünün finans kaynağı olan uyuşturucu ve yasa dışı bahisse yapılan dev operasyonlara destek, Erdemliler Hareketi Derneği Diyarbakır İl Başkanı Atilla Kaymaz'dan geldi.

Terörün finans kaynağı olan uyuşturucu ve yasa dışı bahis çetesine Diyarbakır'da güvenlik güçlerinden dev operasyonlar devam ediyor. Yıllardır terörden kaynaklı birçok badireler atlatan ve artık huzur ortamıyla beraberinde genç yaşta uyuşturucuya bulaşan gençleri hayata kazandırtmak ve terörün belini kırmak için çalışmalar her geçen gün artıyor.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleşen operasyonlara destek vererek ellerini taşın altına koyacaklarını ve üstlerine düşen görevleri yerine getirmek için hazırda olduklarını açıklayan Erdemliler Hareketi Derneği Diyarbakır İl Başkanı Atilla Kaymaz, bölgenin kaderini değiştirmek için çaba gösteren ve başarılara imza atan başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın'a teşekkür etti.

Başkan Kaymaz, bölgenin kanayan bir yarası terör, uyuşturucu ve kumar oyunları, bunun adına kaçak bahiste diyebileceklerini ifade etti. Terörün bitme noktasına geldiği bir dönemde, emniyet güçlerinin de yapmış oldukları mücadele için çok teşekkür ettiğini aktaran Kaymaz, "Aynı zamanda şu anda Diyarbakır'ımızda büyük bir uyuşturucu ve kaçak bahis operasyonları yapılmakta. Tabi yıllar boyudur terörle anılan bir bölgede terörün acısını yaşattığı bir bölgenin insanı olarak konuşuyorum. Gerek uyuşturucu illetine kapılmış ailelerimizin, gerekse kaçak bahis illetine bulaşmış çocukların ailelerinin yardım feryatlarını ne yazık ki birçok kere dinledik. Bunun çözümü için de ilgili kurumlarımızın kapısını çaldık. Bununla ilgili nasıl bir mücadele yöntemi, nasıl bir yol izleyeceğiz, bu gençlerimizi nasıl bu uyuşturucu ve kumar illetinden kurtaracağız, ilgili sosyal projeler neler yapabiliriz, nasıl önlemler alabiliriz hep konuştuk. Tabi bazı sivil toplum kuruluşları da bu yönde adımlar attı, çabalarını gösterdi. Hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.

"Terörün örgütünün finansı kesildiği zaman faaliyet alanını daraltmış olursunuz"

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın gelişiyle beraber uyuşturucu ve kumarla mücadelede büyük bir yol kat edildiğini vurgulayan Kaymaz, "Onu da bitirme noktasında emniyet güçlerimizin özverili çalışmalarının da nasıl olumlu sonuçlar verdiğini de şahit oluyoruz. Buradan bütün emniyet güçlerimize ve valimize il emniyet müdürümüze ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum. Bakanımızın da bu konudaki tutumu ve net duruşundan ötürü de İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya da çok çok teşekkür ediyorum. Terörün finans kaynağı uyuşturucu ve kaçak bahistir. Şimdi siz bir finansı kestiğiniz zaman o terör örgütünün faaliyet alanını daraltmış olursunuz. Tabi ki bununla mücadele etmek her vatandaşın asli görevli ve sorumludur. Özellikle de biz sivil toplum kuruluşlarının en büyük sorumluluğudur. Bu sorumluluktan da kaçmamak gerekir. Erdemliler Hareketi olarak yapılan operasyonları destekliyoruz. Uyuşturucu ve kaçak bahisle mücadele herkesin sorumluluğu dedik. Bu sorumluluğu da üzerimize düşeni alıyoruz. Yapılan operasyonlarla alakalı olarak da emniyet güçlerimizin yanındayız. İlgili devlet kurumlarımızı da sonuna kadar desteklendiğimizi bilmenizi istiyorum” şeklinde konuştu.