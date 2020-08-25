Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölücü terör örgütü ile birlikte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Lice ilçe kırsalında 67 farklı noktada dev uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla; Lice İlçesi Dibek Mahallesi kırsalında icrasına başlanılan Narko-Terörizmle mücadele operasyonları başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Operasyon 67 farklı noktada yapıldı

Açıklamada, söz konusu operasyonda, 67 farklı noktada 4 milyon 623 bin 280 kök kenevir , 135 kilo 50 gram toz , 664 kilo 50 gram kubar olmak üzere toplam 800 kilogram esrar maddesi ve kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 9 bin 970 metre uzunluğundaki su hortumu, 1 adet jeneratör, 1 adet su motoru ele geçirilmiş, ele geçirilen kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edildiği ifade edildi.

“Operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir”

Açıklamada, “Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla terör ve narkoterörle mücadele operasyonlarına artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.