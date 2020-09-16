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Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 702 kilogram esrar, 510 bin kök kenevi ve 5 bin kök skunuk bitkisi ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 702 kilogram esrar, 510 bin kök kenevi ve 5 bin kök skunuk bitkisi ele geçirildi.


Jandarma Genel Komutanlığı resmi twitter adresinden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesinde yapılan narko-terör operasyonlarında 640 kilogram kubar esrar, 62 kilogram toz esrar, 510 bin kök kenevi ve 5 bin kök skunk bitkisi ile 7 bin50 metre su hortumunun ele geçirildiği belirtildi.

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